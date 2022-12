Extra verhuizing voor IJsselkogge (en extra kosten) als Kampen onderkomen niet op tijd klaar heeft

Geert Wilders komt naar Kampen om ‘asielalarm’ uit te delen: maar wat dat is, kan de lijsttrek­ker nog niet uitleggen

Geert Wilders komt naar Kampen; op zaterdag 10 december komt de PVV-voorman naar de Nieuwe Markt. Met flyers en een ‘asielalarm’ dat hij samen met provinciale lijsttrekker Sebastiaan Stöteler zal uitdelen. Stöteler is nu al PVV-raadslid in Almelo, maar gaat nu dus ook op voor de provinciale PVV-lijst. Maar voor de asielsituatie in Kampen moet hij zich nog even inlezen, zo blijkt.

4 december