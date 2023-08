Feestweekend in Kampen gaat niet door door blunderend bestuurslid: ‘Hoe kun je dat nou doen?’

Deze zeiler uit Kampen begint op WK aan olympische droom: ‘Ik heb hier alle ballen op gezet’

In eigen land wereldkampioen worden, dat is voor zeiler Niels Broekhuizen (27) uit Kampen de komende week geen abc’tje. Niet in de laatste plaats vanwege de druk om zijn olympische droom in een stroomversnelling te brengen. ,,Ik heb alle ballen hierop gezet.”