Fleur (6) overleed na ongeluk met grasmaaier: 'Voor de chauffeur is het ook vreselijk’

Weer inbraak bij aardbei­enkwe­ker Kalter: derde keer in 1,5 jaar

1 februari In de nacht van donderdag op vrijdag hebben dieven hun slag geslagen bij in ieder geval twee bedrijven in de Koekoekspolder in IJsselmuiden. Voor de bekende aardbeienkweker Kalter is het al de derde keer in anderhalf jaar dat er wordt ingebroken.