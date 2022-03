Formatie in Kampen wordt net als vier jaar geleden grote puzzel na verdere versplintering

Burgemees­ter hoopt op passeren magische grens van 70 procent opkomst in Kampen

Burgemeester Sander de Rouwe van Kampen hoopt dat het opkomstpercentage in de gemeente dit jaar boven de zeventig procent komt te liggen. Hij baseert die goede hoop op de stijgende opkomstpercentages van de afgelopen jaren. Acht jaar geleden was dat bij de gemeenteraadsverkiezingen 66,6 procent, vier jaar geleden was het 68 procent. ,,Het zou dit jaar zeventig procent kunnen worden’’, aldus de burgemeester over zijn onderbuikgevoel op dat punt.

