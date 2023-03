Formeren op het Koeplein: ‘Kamper coalitie’ in de maak voor de Statenverkiezingen?

Het is mooi wonen hier in Kampen, maar er is één probleem: ‘Ik schrik regelmatig’

Een klein beetje gas bij om nog even door groen te kunnen rijden. Het zal menig automobilist wel eens gebeurd zijn, (iets te) hard over de forse drempel op de IJsselkade in Kampen rijden. Een bron van ergernis voor bewoners van het aangrenzende appartementencomplex met uitzicht op de drempel én de IJssel. John van Heerde: ,,De steigeronderdelen stuiteren vanuit een aanhanger haast bij ons het balkon op.’’