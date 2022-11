Foutje bedankt: miljoenen kostende waterleiding tussen Ens en IJsselmuiden binnen jaar al op de schop

Ivar (16) uit Kampen haalt Nederland­se tennistop: ‘Er komt meer bij kijken dan alleen een sterke backhand’

Van hobby tot beginnende carrière: tennisser Ivar Vinke (16) uit Kampen is gestegen naar de eerste plaats op de nationale ranglijst in zijn leeftijdscategorie. Hij is niet van plan het hier bij te laten. ,,Ik wil bij de top van de wereld horen.”

