Freddie treft dijk bij Kampen in zeer slechte staat aan: ‘Die mensen weten niet wat ze doen’

Dronten gooit beleid koopzonda­gen om. Shoppen is het hele weekend overal mogelijk

Winkels in de gemeente Dronten mogen vanaf nu elke zondag open. Een meerderheid in de gemeenteraad stemde in met het voorstel om alle winkels op zondag van 12.00 uur tot 19.00 uur de deuren te laten openen.