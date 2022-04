Geen Keep Them Rolling, wel vrijmarkt in IJsselmuiden

Herman Broers pleit voor een monument voor dit ‘onderge­sneeuw­de’ stukje geschiede­nis van Kampen

Dat de Van Heutszkazerne in Kampen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog een doorgangsfunctie had, is bij te veel mensen onbekend. Dat vindt auteur Herman Broers, die pleit voor een tastbare herinnering aan de ‘afschuwelijke taferelen’ die zich hebben afgespeeld rondom wat nu de Stadskazerne heet.

28 maart