Gekapte populieren langs provinciale weg bij Kampereiland tóch nog vervangen, maar... waar?

Zwolle kapt 13 jaar na boomfeest­dag massaal eiken bij villawijk: ‘Moest gevoel van in bos wonen geven’

De gemeente Zwolle heeft de afgelopen weken in villawijk Oude Mars in Zwolle honderd eiken laten kappen die in 2010 nog zijn geplant bij de Nationale Boomfeestdag. De reden? De bomen zijn geplant ‘met als doel de bewoners het gevoel te geven dat ze in een bos wonen’. De gemeente concludeert jaren later dat de bomen er niet meer goed staan.

15 januari