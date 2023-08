MET VIDEO Op pad met de peukenbri­ga­de: ‘Geef je peuk de zak’

Als je erop gaat letten, zie je ze overal liggen. Hoe milieubewust we met z’n allen ook zijn geworden, de peuk belandt nog steeds massaal op straat. De impact op het milieu is groot. Daarom is de peukenbrigade in het leven geroepen. Kampen heeft de primeur.