Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Kampen vandaag

Geen vier luxe lofts, maar plan voor vijftien huurappar­te­men­ten in Kazerne­school in Kampen

Eigenaar BOEi denkt nog dit jaar een vergunning aan te vragen voor de verbouwing van het zogenaamde Schoolgebouw in de Buiten Nieuwstraat in Kampen. In dat pand moeten vijftien huurappartementen komen.