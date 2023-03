Glas in peperdure jachten komt uit IJsselmuiden: 'Dit zie je verder nergens in Nederland’

Is de kogge van waarde voor Kampen? ‘Je moet er een circus omheen bouwen’

De kogge weer laten zinken in de IJssel? In die stelling zien weinig toegestroomde belangstellenden heil tijdens het stadsdebat over de IJsselkogge in Kampen. Maar hoe het wrak wel van waarde is en geëxposeerd moet worden? ,,De kogge zonder context is geen erfgoed’’, zegt Patrick Broekema van de Monumentenraad.