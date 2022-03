Grote schrootbrand bij recyclingbedrijf in Kampen: zevende keer in acht jaar op dit industrieterrein

3 jaar cel dreigt voor Kampenaar die 16-jarige prostituee onderdak bood

Hij heeft een 16-jarig meisje geholpen met haar prostitutiepraktijken door een kamer in zijn huis in Kampen te verhuren voor klanten aan huis en door haar af en toe naar een adres voor escortservice te brengen. En of daar nu bedreiging of gewelddadigheden aan te pas zijn gekomen doet er wat betreft de officier van justitie in Zwolle niet eens toe. ,,Het is gewoon absoluut bij wet verboden om minderjarigen te faciliteren.’’ Hij eist drie jaar cel tegen de 28-jarige David F. uit Kampen.

22 maart