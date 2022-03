Grote schrootbrand bij Regelink Kampen: dikke rookwolken trokken over industrieterrein, N50 afgesloten

UPDATE | VIDEODikke rookwolken hebben vrijdagavond over industrieterrein Haatlandhaven in Kampen getrokken. Hier woedde een grote brand bij Regelink Schroothandel in Kampen. Dit is de vijfde brand bij Regelink sinds oktober 2014.

De rook van de brand waaide laag over het bedrijventerrein heen. De brand woedde in een berg met afval. Verschillende medewerkers van het bedrijf waren opgeroepen om te helpen om het schroot uit elkaar te trekken. Dit zorgde er echter voor dat er zuurstof vrij komt, waardoor er meer vlammen te zien waren. Twee hoogwerkers, watertransport en drie tankautospuiten waren aanwezig.

De rook trok richting Dronten in Flevoland, over de Roggebotsluis en de N307. ,,Er komt een enorme rookontwikkeling vrij", zei Jan Wittenberg, woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland. De brandweer is nog bezig met nablussen. De N50 werd afgesloten door Rijskwaterstaat omdat grote delen van de weg door de rook niet begaanbaar waren.

Volledig scherm De brand woedt bij het recylclingbedrijf. © Stefan Verkerk

Omdat de rook niet richting de woonwijken van Kampen ging, is er geen NL Alert afgegeven. ,,We houden de situatie echter in de gaten en als de wind draait, zal er een melding afgegeven worden om ramen en deuren te sluiten.” Inwoners van Flevoland die last hebben van de rook worden door de brandweer in Flevoland geadviseerd om ramen en deuren te sluiten.

Politie was aanwezig om toeschouwers op afstand te houden, hiervoor hebben zij delen van de weg afgezet. Op Haatlandhaven zijn vaker branden geweest, waarvan de laatste in januari van dit jaar was. In oktober 2021 deden recyclingbedrijven nog een oproep aan inwoners om afval goed te scheiden om zo brand te voorkomen.

Over de precieze oorzaak van de brand is nog niets bekend.

