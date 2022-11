Grutte Pier keert (misschien nog wel een keer) terug naar Kampen

update Zwarte Piet en roetveeg­piet op één dag voor harmonieor­kest Kampen: ‘Inkomsten harder nodig dan ooit’

De burgemeester bij een Zwarte Piet in de auto en op het treinperron een zwart geschminkt harmonieorkest uit Kampen. De intocht in IJsselmuiden maakte zaterdag de gemoederen los. Hetzelfde harmonieorkest begeleidde ’s middags de intocht in Dronten als roetveegpiet. ,,Voor ons is het een eenvoudige afweging.’’

22 november