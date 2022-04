Het regent boetes tijdens controle langs beruchte N50, heel veel automobilisten hebben telefoon in de hand

Kampen gaat nu écht lobbyen

De gemeente Kampen gaat nu echt lobbyen voor zaken waarvoor de stad aandacht wil hebben in Zwolle, Den Haag en Brussel. ,,Als Kampen lobbyen we al heel lang, vaak wat sporadisch soms wat incidenteel en soms samen wat anderen’’, aldus burgemeester Sander de Rouwe. ,,Maar we hebben nu afgesproken dat we de komende tijd meer inzetten op een wat strategische lobby.’’

2 april