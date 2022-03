Historische zeilschepen raken aan lager wal: zijn miljoenen gemeenschapsgeld reddingsboei?

De bruine vloot heeft het loodzwaar. Het in de zomer varen met toeristen is amper een verdienmodel, blijkt uit een onderzoek dat vanochtend in Zeewolde is gepresenteerd. Voor de gemiddelde schipper blijft jaarlijks een brutowinst van 40.000 euro over. Daar gaat zijn eigen loon en de aflossing van leningen nog vanaf. Dat in twee coronajaren amper geld is verdiend en flink is ingeteerd op de reserves, brengt de sector alleen maar verder in de knel.