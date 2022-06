Hobbelende Hagedoornweg in IJsselmuiden gaat volgende week (hopelijk) voor laatste keer op de schop: 6 weken omrijden

Video Stuiterend over de Hagedoorn­weg in IJsselmui­den

‘Ernstige spoorvorming’, zo waarschuwen borden aan weerszijden van de Hagedoornweg in IJsselmuiden. En daarmee is geen woord teveel gezegd. Een ritje over de eerste halve kilometer van de weg richting Mastenbroek heeft veel weg van een ritje in een achtbaan.

6 september