Hoe ‘nieuwe’ wethouder Van der Sluis hoofdpijndossier Tussenland (bijna) kan sluiten: ‘Er blijft zelfs ‘stikstofruimte’ over’

Woningbouw op Tussenland in IJsselmui­den raakt na 16 jaar steeds meer uit zicht

Een oplossing voor de al zestien jaar durende kwestie rond woningbouw in het Tussenland in IJsselmuiden, lijkt steeds verder uit zicht. Volgens wethouder Holtland blijkt uit recent onderzoek naar woningbouwlocaties in IJsselmuiden, dat het Tussenland daarvoor niet geschikt is. ,,Niet doen, bevestigt dat onderzoek’', aldus Holtland.

8 december