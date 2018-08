Hond die zwangere vrouw aanviel in Kampen had reputatie van 'killerdog'

Politie en burgemeester ontkenden in eerste instantie nog dat er meldingen waren binnengekomen over het beest. Daarom wisten zij niet dat Royce - zoals de Stafford heet - een agressieve hond was. Die reactie is enigszins bijgesteld nadat buurtbewoners verontwaardigd en emotioneel beweren dat zij wel degelijk hebben geklaagd bij instanties over 'de Kamper killerdog'.

Gevoel

Op haar Facebookpagina stelt de politie in Kampen dat enkele buurtbewoners inderdaad al eerder hebben aangegeven dat de bewuste hond bedreigend zou zijn. Maar, zo stelt de politie: 'De wijkagent heeft deze signalen serieus genomen en is met de betrokken partijen in gesprek gegaan. Er zijn echter voor dit incident geen eerdere incidenten met de hond bij ons gemeld. Het blijft dan gebaseerd op een gevoel. Als politie kunnen we (helaas) alleen ingrijpen wanneer er een incident is. En dat hebben we in dit geval ook gedaan.'

De politie meldt verder in het bericht dat de hond in beslag is genomen en dat er een gedragsonderzoek zal plaatsvinden onder toezicht van de Diergeneeskundige Faculteit in Utrecht. De uitkomst zal worden gerapporteerd aan het Openbaar Ministerie. Zij beslist wat er met de hond gaat gebeuren.

Burgemeester Bort Koelewijn van Kampen vult aan: ,,Bij mij was onbekend dat deze hond voor overlast zorgde en agressief gedrag vertoonde. Het gedrag van de hond is wel ter sprake gekomen tijdens een overleg op het gemeentehuis. Gezien het feit dat er zich geen strafbare feiten hebben voorgedaan, kon er juridisch niet worden opgetreden. Daarom is er niet expliciet een punt van gemaakt en was overleg tussen de teamchef van de politie en de burgemeester niet nodig.''