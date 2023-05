Honderden voetbalclubs azen op warmtepomp van KNVB, maar deze club uit Kampen gaat ermee aan de haal

Nieuwe dijk bij Kampen verzakt al na zes jaar: ‘Ondergrond minder goed dan gedacht’

De dijk langs hoogwatergeul Het Reevediep bij Kampen is amper zes jaar oud, maar verzakt nu al. Over een afstand van tientallen meters is de waterkering verstevigd. Een noodzakelijke ingreep, want: ,,Het is toch een zwakke plek.”