Hoogwaterbrigade traint in Kampen: kades en stegen een avond afgesloten

5 vragen Kan Lelystad Airport dan eindelijk open als de omstreden laagvlieg­rou­te boven Overijssel verdwijnt?

Jarenlang is er gesteggeld over de laagvliegroute van Lelystad Airport boven Overijssel. Inwoners, gemeenten, de provincie: allemaal zijn ze tegen en vrezen ze voor fikse overlast. Als een duveltje uit een doosje komt vliegvelddirecteur Jan Eerkens nu met het plan om de omstreden laagvliegroute te schrappen. Maakt zijn voorstel de opening van Lelystad Airport mogelijk? Vijf vragen over de kwestie.