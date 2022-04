Hoop gloort voor Gotisch Huis in Kampen, komt hier een pannenkoekenrestaurant?

Het was ooit een koopmanshuis, een kruidenierszaak, de openbare bibliotheek, ooit zat er het stedelijk museum in en sinds het vertrek van dat museum staat het al weer lange tijd leeg. Het Gotisch Huis in de Oudestraat in Kampen is al jarenlang een probleemkindje. Maar er gloort hoop.