Huurgeschil met IJsselheem kost Welzijn Kampen mogelijk een ton

Met video Derde tiener aangehou­den na boerderij­brand Kampen: ‘Iedereen wist dat er zich jongeren ophielden’

Een grote afgebrande puinhoop is wat rest na de brand zaterdag in een monumentale boerderij pal naast de nieuwbouwwijk Onderdijks in Kampen. Het werk van hoogstwaarschijnlijk een stel verveelde pubers. De politie hield een dag na de brand een derde minderjarige verdachte aan.

17 mei