‘Iconen van innovatie’ openen deuren in IJsselmuiden: ‘gasvrije en gastvrije telers’

Kampen steekt meer geld in bestrijden van onkruid

De gemeente Kampen gaat het onkruid weer te lijf. Dat gebeurt dit jaar met een extra borstelmachine en extra mankracht, om zo het ongewenste groen in diverse delen van de stad te lijf te gaan. Gemiddeld genomen valt de onkruidoverlast nog wel mee, aldus wethouder Jan Peter van der Sluis. Maar in sommige wijken is de bestrijding ‘net een tandje onvoldoende’, denkt hij. De gemeente steekt er daarom extra geld in; het budget wordt bijna verdubbeld.

2 juni