‘Ik ben nog niet klaar in Den Haag’: Kamper Tweede Kamerlid op advieslijst voor verkiezingen november

Kinderen in Kampen beginnen schooljaar in gloednieuw gebouw: ‘Vakantie was anders dan anders’

Broodtrommeltje gevuld, appeltje in de hand, drinken in de tas. Na zes weken vakantie gaan ook de basisschoolleerlingen in Flevoland en Overijssel deze maandag weer naar school. In Kampen doen de kinderen van voorheen de Marnixschool dat in een gloednieuw gebouw. ,,Iedereen moet weer even zijn plekje vinden.”