In Kampen kun je nu uitrusten op een bankje van gerecycled afval (en straks ook in IJsselmuiden)

Bij het winkelcentrum in de Flevowijk in Kampen is vrijdag een verouderd bankje vervangen door een nieuw bankje gemaakt van gerecycled plastic. Het plaatsen van het bankje van gerecycled pmd-afval is onderdeel van de Terugwinaars-campagne. Hiermee wil de gemeente Kampen inwoners extra stimuleren om afval en grondstoffen goed te scheiden.

Inwoners geven hier volgens wethouder Jan Peter van der Sluis goed gehoor aan. Uit de eerste twee controlerondes blijkt dat zo’n 10 procent van de inwoners pmd-afval beter is gaan scheiden. ,,Een mooie vooruitgang, maar het kan nóg beter. Met dit bankje willen we laten zien hoe afval gebruikt kan worden als grondstof voor nieuwe producten”, aldus de wethouder.

In maart startte de gemeente samen met ROVA een gerichte aanpak voor het goed scheiden van afval. Onder de noemer Terugwinnaars worden inwoners geïnformeerd over het juist scheiden van afval en grondstoffen. Hierbij is speciale aandacht voor pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons).

Vervuiling

Periodiek voeren afvalcoaches van de gemeente op verschillende pmd-inzamelroutes een visuele controle uit op de inhoud van de containers. Vervuilde containers worden niet geleegd, maar voorzien van een kaart waarop staat wat voor vervuiling in de container zit. Inwoners krijgen vervolgens de kans de vervuiling eruit te halen, waarna de container op een later moment alsnog geleegd wordt.

Wethouder Jan Peter van der Sluis is enthousiast over het tussenresultaat: ,,Voor aanvang van de campagne hebben we een 0-meting uitgevoerd. Daaruit bleek dat de inhoud van circa 20 procent van de aangeboden pmd-containers afval bevatte dat geen pmd was. Ten opzichte van de 0-meting zijn er 9,7 procent meer containers aangeboden met een zuivere inhoud.”

Dat is goed nieuws volgens de wethouder, want het goed scheiden van pmd is de grondstof voor nieuwe producten. ,,Een vervuilde vracht pmd kan niet worden gerecycled, maar moet worden verbrand als restafval. Dat is zonde, want hiermee gaan niet alleen waardevolle grondstoffen verloren, het kost ook geld.”

Tweede pmd-bankje bij Markeresplein

Wethouder Van der Sluis was aanwezig bij het plaatsen van het bankje van gerecycled pmd-materiaal bij het winkelcentrum in de Flevowijk. Hij schroefde er eigenhandig een bordje op met informatie over de herkomst van de grondstoffen. Volgende week wordt ook bij het Markeresplein in IJsselmuiden een bestaand bankje vervangen door een bankje van gerecycled pmd-afval.