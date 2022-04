Inzamelheld uit IJsselmuiden krijgt complete brandweerwagens voor Oekraïense blussers

Primeur in Kampen voor deltaWonen: ‘groen’ bouwen in huizen aan de Anjer­straat en Rozen­straat

DeltaWonen gaat in Kampen voor het eerst bouwmaterialen hergebruiken. De woningen in de Rozenstraat en Anjerstraat zijn al tegen de vlakte, maar de bakstenen en het beton zullen straks weer in nieuwe woningen worden gestopt. En dat smaakt naar meer, want groen bouwen is de toekomst. ,,Maar de markt moet wel echt veranderen, wil dit normaal worden.”

21 maart