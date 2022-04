Jan (59) verkocht zijn ‘kindje’ en runt nu een eigen vliegschool op Teuge

Geld stroomt binnen voor verbouwing moskee Kampen: grote actie bij start ramadan

De nieuwe Nebi-moskee aan het Bolwerk in Kampen is ongeveer een jaar in gebruik, maar er moet nog veel gebeuren. Daarom begon zaterdagavond op de eerste dag van de ramadan een inzamelingsactie. Via een livestream wordt geld ingezameld. Burgemeester Sander de Rouwe en vertegenwoordigers van de politie en de Raad van Kerken namen een kijkje in de gastvrije moskee.

3 april