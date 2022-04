Eind februari kwam Jan in actie toen de brandbestrijding in Oekraïne vanwege de oorlog hulp nodig had. Jan heeft er goede contacten, onder meer via Stichting IJhoe (IJsselmuiden helpt Oekraïne). Hij deed een oproep en kreeg begin maart uit hele land spullen voor collega's in Oekraïne, waarmee hij ‘wel drie vrachtwagens’ kon vullen. ,,Dat hadden we nooit verwacht.”