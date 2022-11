Jongen slaat meisje buiten westen op school Kampen: ‘Beschamend en hopelijk een les voor iedereen’

met video ‘Brandbom’ bij tattooshop Kampen jaagt jong gezin uit bovenwo­ning: ‘Welke idioot doet dit?’

De brandbom die in de nacht van zondag op maandag bij tattooshop Dianthus aan de Oudestraat naar binnen is gegooid, houdt de gemoederen bezig. Buurtbewoners zijn vooral blij dat met eigen handelen en hulp van de brandweer erger is voorkomen. „Welke idioot haalt het in zijn hoofd zoveel mensen in gevaar te brengen?”

14 november