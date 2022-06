Jubileumeditie Full Color Festival in Kampen smaakt naar meer: ‘We zitten vol ambitie’

Met video Warm weekend in aantocht, evenemen­ten in regio nemen hittemaat­re­ge­len: ‘Het is puffen geblazen’

Het wordt zweten dit weekend. Vrijdag en met name zaterdag kan de temperatuur flink oplopen. Ook in Oost-Nederland tikken we naar verwachting de 30 graden aan. Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol uit de kast gehaald en ook evenementen in de regio nemen extra maatregelen vanwege de warmte.

16 juni