Kamervragen en bier voor de Bovenkerk

Berkmuur Brunnepe na achttien jaar definitief weg als gemeente­lijk monument

Na achttien jaar touwtrekken is de kogel door de kerk: de zogenoemde Berkmuur keert niet terug in Brunnepe. Het kunstwerk is te slecht geworden om te worden hersteld. Aan wie het ligt, gemeente of projectontwikkelaar Mateboer? ,,Dat ligt allemaal gevoelig.”