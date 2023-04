Kampen deelt lintjes uit aan negen inwoners die zich al jaren inzetten voor anderen

LINTJESREGENNegen inwoners van de gemeente Kampen zijn vandaag beloond voor hun inzet in de samenleving. Vier vrouwen en vier mannen zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje - Nassau, Kampenaar Dirk Speelman is onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje - Nassau. Burgemeester Sander de Rouwe reikte de lintjes vanochtend uit in de Stadsgehoorzaal in Kampen.