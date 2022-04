Kampen gaat nu écht lobbyen

UPDATE | VIDEO Grote schroot­brand bij recycling­be­drijf in Kampen: zevende keer in acht jaar op dit industrie­ter­rein

Dikke rookwolken hebben vrijdagavond over industrieterrein Haatlandhaven in Kampen getrokken. Hier woedde een grote brand bij Regelink Schroothandel in Kampen. Dit is de vijfde brand bij Regelink sinds oktober 2014.

26 maart