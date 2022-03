Kampen komt horeca, marktondernemers en Bruine Vloot tegemoet en scheldt belasting van vorig jaar én dit jaar kwijt

Stemmen in de geur van motorolie en tussen de occasions in Kampen

Het bordje ‘stembureau’ staat op een stapel autobanden en de geur van motorolie is niet te missen: stembureau 9 in de gemeente Kampen is op een bijzondere locatie ingericht. Vakgarage Van Winsum aan de Loriéstraat verwelkomt vandaag niet alleen klanten, maar ook stemmers. ,,Misschien gaat het stemmen me vandaag wel veel geld kosten’’, grapt iemand.

