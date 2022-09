Kampen krijgt een ‘Rose Wolk’ als veilige haven voor de LHBTI-gemeenschap

Scheep­vaart gestremd door testen stormvloed­ke­ring Ramspol in Flevoland

Rijkswaterstaat sluit de stormvloedkering Ramspol bij Kampen op dinsdag 4 oktober. De proefsluiting is nodig om te testen of de stormvloedkering gereed is voor het stormseizoen, dat loopt van 15 oktober tot 15 april.

27 september