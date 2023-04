Kampen luistert naar omwonenden en pakt deze ‘bron van ergernis’ op de IJsselkade aan

waterpolo zwolle Waterpo­loërs Deltasteur verslikken zich in Nunspeet, vrouwen SWOL brengen zichzelf in problemen

Na de winst van vorige week in Nunspeet ging Deltasteur in eigen bad verrassend onderuit tegen de Veluwenaren, die verdiend op 10-12 finishten. In diezelfde derde divisie C boekte De Reest een dikke driepunter bij VKC’03. Het werd maar liefst 5-17. Twee niveaus hoger kwam SWOL 1894 uit op 14-15 bij hekkensluiter Brandenburg, waardoor de focus met een gerust hart richting finale ManMeer!-Cup kan worden gelegd.