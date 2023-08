Kampen telt genoeg knopenleggers voor vermelding in Guiness book of Records: ‘Dit is toch cool!’

Overijssel­se boeren trekken bescher­ming extra planten en dieren in twijfel: ‘Er is geen bewijs’

Is er wetenschappelijk bewijs voor dat nog meer planten en dieren bescherming verdienen, zoals stikstofminister Christianne van der Wal heeft besloten? Die vraag lag woensdag op tafel bij de rechtbank in Zwolle. Overijsselse boeren zijn bang dat ze in de toekomst last krijgen van dit besluit.