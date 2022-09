Kampen werkt aan doorstroomwoning voor statushouders (die recht houden op eigen huurhuis)

met video BMX-ta­lent Lauren (8) uit Kampen reed vorig jaar haar eerste grote wedstrijd, deze zomer wint ze NK, EK en WK

Ze was nog geen vijf jaar oud toen ze voor het eerst meedeed met een BMX-training van haar broertje. Ze viel, en wilde niet meer. Nu – nog geen vier jaar later – is Lauren Minnema (8) uit Kampen Nederlands-, Europees- én wereldkampioen BMX in haar leeftijdscategorie.

16 augustus