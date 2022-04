Kampen wil meer cruiseschepen en krijgt ze dit jaar ook: recordaantal in aantocht

Kampenaar twee jaar de cel in voor bieden onderdak aan 16-jarige prostituee

Een 28-jarige inwoner van Kampen moet van de rechtbank in Zwolle twee jaar de cel in, omdat hij een 16-jarig meisje geholpen heeft bij haar prostitutiewerkzaamheden. Hij stelde tegen betaling een kamer in zijn woning ter beschikking waar ze klanten kon ontvangen en bracht en haalde haar een paar keer naar seksafspraken. Daarmee heeft hij zich schuldig gemaakt aan mensenhandel, aldus de rechtbank.

