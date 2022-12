Kampense wijkagent met dood bedreigd door winkeldief (29): ‘Hij maakte een snijdende beweging bij zijn keel’

Overal in Kampen hangen lichtbol­len, dankzij Daphne (39): ‘Gezellig­heid is ook wel een paar euro waard’

,,Een beetje saamhorigheid is wel leuk’’, dacht Daphne Van Erven-Breet (39), bewoonster van de Vloeddijk in Kampen, toen ze bij het tuincentrum een mooie lichtbol met kerstlichtjes had aangeschaft voor aan haar gevel. ,,En toen ben ik een paar mensen gaan appen en bij mensen aanbellen of ze het ook niet leuk vonden om zo’n bol aan de gevel te hangen.’’

5 december