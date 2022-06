Kamper sporthal met stoom en kokend water binnen 24 uur ingericht als crisisnoodopvang

Jubileume­di­tie Full Color Festival in Kampen smaakt naar meer: ‘We zitten vol ambitie’

Het Full Color Festival in Kampen richt na een geslaagde jubileumeditie de blik alvast op volgend jaar. Groter is geen must, maar er wordt gekeken of andere gebruikers van het Kamper stadspark meer betrokken kunnen worden. Het festival trok vrijdag en zaterdag naar schatting zo’n 30.000 bezoekers.

19 juni