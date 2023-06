Kamper wijk Brunnepe vreest onacceptabele parkeerdruk door komst IJsselkogge

indebuurt.nl De favoriete plekken van Jan uit Heel Holland Bakt: 'Hier eet je de lekkerste appeltaart van Zwolle'

De beste tips, die komen van locals. Want wie in een stad woont en leeft kent vaak de allerbeste plekken. Deze week is het de beurt aan Jan Spannenberg (44), bekend van Heel Holland Bakt. Van ijsjes eten aan de gracht tot koffie bij Jantjes Lief: dit zijn de lievelingsplekken van Jan in Zwolle.