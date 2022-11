Kerst in Oud Kampen heeft een paar hobbels te nemen, maar, ‘we durven het aan’

Vrijwilli­gers laten Kerst in Oud Kam­pen-weekeinde toch niet helemaal onopge­merkt voorbij­gaan

Eigenlijk had de Kamper binnenstad dit weekeinde weer vol moeten stromen met duizenden bezoekers die zich vergapen aan theateracts, optredens en muziek. Dankzij corona zat het er weer niet in dit jaar, hoewel er zaterdag even een stukje Kerst in Oud Kampen te zien was in de Oudestraat. Hoe beleven drie vrijwilligers voor het tweede jaar op rij dit weekeinde?

19 december