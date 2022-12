Kerst in Oud Kampen is magisch en mysterieus: ‘Schuifelen door de straat’

MET VIDEOMooier, drukker, groter, veelzijdiger en sprankelender. Die woorden schieten De Stentor-verslaggever Hilda Knol uit Steenwijk te binnen als ze zaterdag een paar honderd meter over Kerst in Oud Kampen loopt. Een blik bij ‘de buren’, terwijl Kerst in Steenwijk het dit jaar over een heel andere boeg gooit. ,,Ik besluit al snel het niet met elkaar te vergelijken.’’