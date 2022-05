Klein dorp Zalk maakt groots gebaar: dorp regelt zelf opvang van 20 Oekraïners

‘Moeten we ook niet wat doen?’ was de vraag die beheerder van dorpshuis An de Steege, Bram Eerkes, enkele maanden geleden meerdere malen bereikte, toen door de oorlog in Oekraïne een enorme vluchtelingenstroom op gang kwam. In het dorp kenden mensen hulpverleners van de kerken in het naburige IJsselmuiden, die Oekraïners via al jaren bestaande contacten in het land ophaalden. Als we iets willen doen, kunnen we het beter gezamenlijk organiseren, was al snel de conclusie.