Kort geding boze watersportburen van tafel: passanten in Kampen krijgen stroom tot einde vaarseizoen

Een monovergis­ter bij de buurman? Dat zien twee boeren uit Masten­broek absoluut niet zitten

Twee agrariërs in Mastenbroek maken zich grote zorgen over de bouw van een monovergister door hun buurman, Harry Last, die aan de Bisschopswetering een melkvee- en een geitenhouderij heeft. Vandaag stapten ze met een advocaat en een milieudeskundige naar de Raad van State in Den Haag.

26 juli