Kosten voor meeste simpele onderkomen voor Kamper IJsselkogge stijgen fors: 1 miljoen euro extra nodig

Kampen trekt extra geld uit om de IJsselkog­ge naar de stad te halen: waar is het 600 jaar oude schip straks te bekijken?

De kogel is door de kerk, het wrak van de IJsselkogge komt terug naar Kampen. De gemeenteraad ging donderdagavond akkoord met een voorstel om, bovenop de 500.000 euro die eerder al beloofd was, een miljoen euro uit te trekken voor de terugkeer van het wrak. Dat extra geld is nodig om het 600 jaar oude schip op ‘minimale wijze’ te kunnen exposeren. De komende maanden buigt Kampen zich over de vraag waar en hoe dat kan.

16 oktober