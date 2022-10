Kritiek vliegt wethouders Kampen om de oren, IJsselkogge naar Van Heutszplein geen gelopen race

met poll IJsselkog­ge naar het Van Heutsz­plein in Kampen? ‘Mijn vrouw draait zich om in haar graf’

Op het Van Heutszplein is met ontsteltenis gereageerd op het nieuws dat het gemeentebestuur ‘hun’ plein heeft uitgekozen als locatie voor het permanent tentoonstellen van de IJsselkogge, in een nog te bouwen paviljoen. Bewoners en ondernemers zijn niet van plan zich er zomaar bij neer te leggen: ,,Ik ga protesteren, nou en of. Al kost het me een paar duizend euro om naar de rechter te gaan.’’

